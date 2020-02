Amadeus in conferenza: “E’ il mio Festival, decido io. Se deve durare 6 ore non me ne frega…” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Durante la conferenza stampa odierna Amadeus ha risposto alle domande della stampa che, in fondo, sono anche quelle del pubblico da casa. Una di queste riguardava la lunghezza delle serate; gli è stato recriminato che fossero troppe lunghe. Questa volta il conduttore ha risposto a tono: “E’ il mio Festival, ho scelto di avere tanti ospiti e se questo significa farlo durare sei ore va bene così. Potete dormire la prossima settimana, per questa godetevi con leggerezza il Festival”. L'articolo Amadeus in conferenza: “E’ il mio Festival, decido io. Se deve durare 6 ore non me ne frega…” proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

