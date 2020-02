A Quiet Place 2 | posticipata la data di uscita italiana (Di venerdì 7 febbraio 2020) I fan italiani di A Quiet Place, film horror del 2018 diretto da John Krasinksi, dovranno aspettare un po’ di più per vedere in sala il suo seguito, la cui data di uscita è stata ufficialmente posticipata. Eagle Pictures, che ha ereditato dalla 20th Century Fox (ora acquisita da Disney) la distribuzione in Italia dei … L'articolo A Quiet Place 2 posticipata la data di uscita italiana proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

lucenelmiocielo : Raga ho fatto un sogno inquietantissimo, praticamente era un misto tra 'a quiet place' e 'bird box', film che non h… - WorldNewsOggi : RT @Agenzia_Dire: Nel 2020 @Eagle_Pictures porta al #cinema sequel, biopic e tanto altro. Scopri i film in arrivo nelle sale. https://t.co… - GianlucaOdinson : A Quiet Place 2, posticipata ad aprile l'uscita italiana | Cinema - -