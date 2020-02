Verona Juve | sold out al Bentegodi per la sfida ai bianconeri

DAZN - Verona-Juve - Serie B e Liga nel weekend : Programmazione weekend DAZN – Nel weekend di DAZN, le squadre della Serie A TIM e della Serie BKT sono pronte a scendere in campo per la ventitreesima giornata di campionato. Il ventitreesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 8 febbraio alle 20:45 con Verona-Juventus. La squadra di Sarri non può permettersi passi […] L'articolo DAZN, Verona-Juve, Serie B e Liga nel weekend è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Body cam contro il razzismo - l'esordio in Verona-Juventus : Body cam Verona Juventus – Le Body cam per combattere il razzismo. In attesa del radar sonoro, la sfida tra Hellas Verona e Juventus sarà ricordata per il debutto ufficiale delle telecamere, che si attiveranno dopo la sperimentazione positiva durante la sfida tra Hellas e Lecce. Come spiega "La Gazzetta dello Sport", le "indosseranno" gli

Verona Juventus - debutto delle body cam : ecco di cosa si tratta : La gara tra Verona e Juventus sarà l'occasione per il debutto delle body cam: ecco cos'è il nuovo strumento per la lotta al razzismo Quella tra Verona e Juventus potrà essere a suo modo una partita dai risvolti storici. Come riportato da La Gazzanta dello Sport, nella gara di sabato sera faranno la loro comparsa per la prima volta le body cam. Le telecamere saranno "indossate" dagli stewards del Bentegodi ed hanno una

Verona Juventus probabili formazioni : ancora fuori Ramsey - novità in attacco : Verona Juventus probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sfida di sabato sera contro il Verona, match di fondamentale importanza in vista del proseguimento della stagione. Prova del nove per gli uomini di Sarri, chiamati alla complicata sfida contro una delle realtà più sorprendenti di questo inizio di stagione. Pochi dubbi, tiene banco il ballottaggio offensivo tra Dybala e Higuain. Verona Juventus probabili formazioni: fuori

Hellas Verona - Juric soddisfatto : «Quasi perfetti. E ora la Juve…» – VIDEO : Ivan Juric è apparso piuttosto soddisfatto in conferenza stampa nel commentare il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio Ivan Juric è apparso piuttosto soddisfatto nel commentare il pareggio maturato contro la Lazio all'Olimpico. Queste le parole del tecnico croato in conferenza stampa. PARTITA PERFETTA – «Perfetta sarebbe stata con il gol di Borini. Loro sono stati bravi su dei tiri da fuori con

"Lazio-Verona proprio oggi - a tre giorni dalla sfida con la Juve. Guarda caso…" : è bufera sui bianconeri! : Si recupera Lazio-Verona, gara rinviata a dicembre per via della Supercoppa italiana poi vinta dai biancocelesti in Arabia Saudita contro la Juventus. Una partita attesissima e che potrà dire molto sulle reali speranze della squadra di Simone Inzaghi di inserirsi nella lotta per lo scudetto. In caso di vittoria, infatti, la Lazio scavalcherebbe l'Inter e andrebbe a -2 dalla Juventus issandosi al secondo posto in classifica. Una

Verona - Amrabat squalificato ma non salterà la Juve : Il "rosso" per gioco pericoloso contro il Milan costa caro ad Amrabat e al Verona che dovrà fare a meno del calciatore contro la Lazio (recupero di campionato) ma non contro la Juventus, che gli scaligeri affronteranno sabato prossimo alle 20.45 (anticipo della 23sima giornata di campionato). Niente derby per Bastoni dell'Inter.Continua a leggere

Verona-Juve - cresce l'attesa : si va verso quota 26 mila : Il Verona, una delle sorprese più belle di questo campionato, sta affrontando una delle settimane più impegnative della sua stagione, ma già al primo appuntamento, ieri a San Siro contro il milan, ha tutt'altro che deluso. Si proseguirà poi con il recupero contro la Lazio, per poi concludere il trittico contro la Juventus campione d'Italia.

Pagelle e Highlights 22^ giornata : Udinese-Inter 0-2 - Lukaku show. Juventus-Fiorentina 3-0 - doppio CR7. Milan-Verona 1-1 - non basta Calhanoglu. Lazio-SPAL 5-1 - super Immobile. Sassuolo-Roma 4-2 - ok Caputo. Cagliari-Parma 2-2 - Cornelius beffa i rossoblù al 94' : Pagelle 22 giornata- Tutto pronto per la 22^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Bologna-Brescia. Poi a seguire il match della Sardegna Arena tra Cagliari-Parma, con padroni di casa reduci dall'ottimo pareggio di San Siro contro l'Inter. Occhio anche al posticipo di sabato sera tra Sassuolo-Milan, con rossoneri a caccia di

Pagelle e Highlights 22^ giornata : Juventus-Fiorentina 3-0 - doppio CR7. Milan-Verona 1-1 - non basta Calhanoglu. Lazio-SPAL 5-1 - super Immobile. Sassuolo-Roma 4-2 - ok Caputo. Cagliari-Parma 2-2 - Cornelius beffa i rossoblù al 94' : Pagelle 22 giornata- Tutto pronto per la 22^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Bologna-Brescia. Poi a seguire il match della Sardegna Arena tra Cagliari-Parma, con padroni di casa reduci dall’ottimo pareggio di San Siro contro l’Inter. Occhio anche al posticipo di sabato sera tra Sassuolo-Milan, con rossoneri a caccia di […] L'articolo Pagelle e Highlights 22^ giornata: Juventus-Fiorentina 3-0, doppio CR7. ...

Verona - Tescoma back jersey sponsor contro Milan - Lazio e Juventus : Il Verona, grande sorpresa di questa prima parte di stagione, si appresta ad affrontare un trittico davvero impegnativo, Milan, Inter e Juventus, tre big match in una settimana. Ma in questi frangenti l'Hellas potrà contare su un alleato in più: si tratta di Tescoma Italia, azienda leader mondiale nel mercato degli utensili da cucina. Le

Il pagellone del mercato di serie A : la Juventus è più debole - l'Inter si avvicina. Fiorentina e Verona super : La prima notizia del mercato di gennaio è che la Juventus non si è rafforzata, semmai si è indebolita. Ha pagato Kulusevski con Emre Can, ma il primo arriverà a giugno, il secondo se ne è già andato. Quindi riconsegna a Sarri la rosa con un giocatore in meno. La Juve rischia oggi per migliorare un d

Juventus - è ufficiale : preso Wesley dall’Hellas Verona : L’Hellas Verona ha ufficializzato il trasferimento del classe 2000 Wesley alla Juventus: il comunicato del club «Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Juventus Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore David de Oliveira Andrade Wesley, terzino brasiliano classe 2000». «Hellas Verona FC augura a Wesley le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva». Con questo comunicato ...