Una battaglia vinta: la PETA conclude la campagna contro le pellicce animali (Di giovedì 6 febbraio 2020) “I’d Rather Go Naked Than Wear Fur (Preferisco girare nuda che indossare una pelliccia)” è lo storico slogan usato per quasi trent’anni all’interno delle proprie campagne di sensibilizzazione dalla PETA, l’organizzazione no-profit che sostiene i diritti degli animali. Un motto che oggi arriva a una lieta conclusione. PETA chiude una campagna trentennale “Quasi tutti i migliori stilisti, tra i quali Vivienne Westwood e Burberry, hanno abbandonato la pelliccia – ha affermato il direttore dei programmi internazionali PETA, Mimi Bekhechi – La Gran Bretagna ne ha vietato la produzione, la California ha vietato la vendita, la regina Elisabetta II rinuncia a indossarla e rivenditori come Selfridges e Topshop si rifiutano di venderla”. Con queste parole la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha annunciato la chiusura della campagna “I’d Rather Go Naked Than Wear Fur”, ... thesocialpost

