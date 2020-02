Un posto al sole anticipazioni 7 febbraio 2020: Giulia non accetta l'aiuto di Angela e Niko (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 7 febbraio 2020 su Rai3, Giulia si dimostrerà sorda alle richieste dei figli Niko e Angela: anticipazioni. Un posto al sole torna venerdì 7 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano vicini a Giulia, sempre più determinata, e sorda alle richieste dei figli. Allertati da Ornella, Niko e Angela si attiveranno per dimostrare alla madre che è vittima di un truffatore, ma Giulia, chiusa ad ogni avvertimento, sembrerà decisa a trasferire i soldi a Marcello. Durante la conferenza stampa di presentazione di Fabrizio le domande di un giornalista metteranno in crisi Marina. L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 7 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle ... movieplayer

