Treofan, Piero De Luca (Pd): “Tavolo al Mise il 20, risposta positiva a mia interrogazione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Battipaglia (Sa) – “È stato convocato al Mise, il 20 febbraio, un nuovo tavolo istituzionale per la vicenda dell’azienda Treofan Italy. Sto seguendo questa vertenza dagli esordi. Ho visitato lo stabilimento e incontrato i lavoratori con cui mi sono confrontato più volte, in maniera costruttiva e propositiva. Ne ho raccolto le istanze facendo mia la battaglia non solo per tutelare i livelli occupazionali, ma anche per sostenere ogni utile processo di reindustrializzazione dell’azienda che rappresenta un’eccellenza per tutto il Mezzogiorno. A seguito della mia interrogazione parlamentare, è stato fissato al Mise un ulteriore tavolo istituzionale per discutere proprio del futuro occupazionale e produttivo dell’azienda campana di Battipaglia. Sarà l’occasione per discutere le eventuali proposte messe in campo, come riferiscono alcuni organi di ... anteprima24

Treofan Piero Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Treofan Piero