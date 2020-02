Torino, un uomo e una donna morti in casa: è giallo (Di giovedì 6 febbraio 2020) giallo sul caso di un uomo e una donna trovati morti in casa a Piossasco, nel Torinese. Secondo le prime informazioni in arrivo, i carabinieri sarebbero giunti sul posto in seguito alla segnalazione di grida e richieste d’aiuto provenienti dall’appartamento in cui poi è stata fatta la scoperta. Ci sarebbe una prima ipotesi al vaglio degli inquirenti. uomo e donna morti in casa nel Torinese I corpi di un uomo e una donna sarebbero stati rinvenuti all’interno di un appartamento a Piossasco, nel Torinese, e ci sarebbe già una prima ipotesi sulla dinamica. I carabinieri sarebbero intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione su presunte urla provenienti dall’abitazione in cui poi sono stati trovati i cadaveri. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbero intervenuti anche i Vigili del fuoco. La prima ipotesi: omicidio-suicidio Sarebbe questo lo scenario al vaglio di ... thesocialpost

