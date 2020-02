Siracusa, certificati falsi per le pensioni invalidità: 73 indagati, arrestato neurologo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Due persone, compreso un neurologo dell'Asp, agli arresti domiciliari, due obblighi di dimora, sette divieti di esercitare la professione di medico, 73 indagati e beni sequestrati per 600mila euro. È il bilancio di una inchiesta contro falsi invalidi della Procura di Siracusa: secondo l’accusa, i medici redigevano falsi certificati per pensione di invalidità e accompagnamento. fanpage

