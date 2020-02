Siamo tutti lo storico abbonato Rai a Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roberto Poluzzi durante la serata dell’Ariston A un certo punto della notte senza fine sanremese, sarà stata mezzanotte e mezza e ancora doveva cantare una buona metà dei concorrenti, Amadeus è sceso in platea e si è avvicinato a un vecchietto spiegandoci che si trattava di uno storico abbonato Rai e che questa cosa gli aveva fatto meritare il famoso posto in prima fila per tutte le serate del festival. All’incauta provocazione del presentatore che lo svegliava dicendogli “lei è abbonato dal ‘54, complimenti” l’abbonato stesso, il signor Roberto Poluzzi di Bologna, 86 anni e la prontezza di riflessi di un partigiano richiamato alle armi, rispondeva con un candore che non riusciva a nascondere una punta di amarezza rassegnata: “Si è pagato una volta, si è continuato a pagare”. Allora Amadeus gli ha tolto il microfono ma ormai la frittata era fatta e io avrei voluto ... wired

