Sanremo: Georgina Rodriguez fa una gaffe imbarazzante con Marco Masini (Di giovedì 6 febbraio 2020) Georgina Rodriguez fa una gaffe con Marco Masini al Festival di Sanremo Quando si dice che sarebbe meglio chiamare delle brave conduttrici e/o vallette italiane, per condurre o per affiancare un presentatore durante una delle cinque serate del Festival di Sanremo, non è per scadere nel solito campanilismo che non fa guardare al di fuori di un paraocchi, ma lo si dice con cognizione di causa: è forse giustificabile Georgina Rodriguez, la fidanzata del calciatore più famoso al mondo, che stasera ha sbagliato ad annunciare il nome di un concorrente (Marco Masini) con l’esosa cifra che le è stata data per leggere (e neanche ricordare!) qualche cantante e scendere le scale fasciata in abiti sensuali? Sta di fatto che ha chiamato Marco Masini con il nome di “Masaini”, una gaffe imbarazzante per tutti. Sanremo 2020, gaffe di Georgina Rodriguez. Amadeus interviene Questa ... lanostratv

