Regno Unito. Violenta per 7 ore e uccide una vecchina di 89 anni: ergastolo (Di giovedì 6 febbraio 2020) La sentenza della Corte di Londra nei confronti del 23enne Reece Dempster. “Questo è un omicidio terribile e sadico" ha detto il giudice al momento della lettura del verdetto in tribunale. Vittima e carnefice si conoscevano: l'omicida aveva fatto alcuni lavori nel giardino della signora Woolmer un mese prima dell'aggressione. fanpage

Europarl_IT : Il Regno Unito ha lasciato l'UE dopo oltre 40 anni di adesione. ?Cosa succede adesso? ?Cos'è il periodo di trans… - Tg3web : Il viaggio del #Tg3 nel Regno Unito, dopo le fratture create dalla Brexit, fa tappa in un villaggio che è un simbol… - lauraboldrini : Il Regno Unito non è più nell’UE. Profonda tristezza e inquietudine. E mi torna in mente il documentario… -