Oliviero Toscani si è scusato con i parenti delle vittime di Ponte Morandi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Toscani. “Sul Morandi ho sbagliato Chiedo scusa ai parenti delle vittime” la Republbica Il fotografo: una frase che non avrei voluto dire. “A chi interessa il crollo di un Ponte? Fraintese le mie parole ma mi scuso” La Stampa “Mi scuso. Di più: ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto umanamente e profondamente addolorato”. In un'intervista a la Repubblica Oliviero Toscani, il fotografo che ha reso celebre in tutto il mondo l'immagine dei Benetton produttori di maglioni con le sue pubblicità e le sue foto, corre a rettificare quanto detto ai microfoni di “Un giorno da pecora”, trasmissione radiofonica della Rai. “Ho detto quelle parole infelici, ma la mia frase è stata estrapolata dal contesto” seguita, anche se lui voleva solo dire che “Fabrica”, la farm creativa della Benetton, “è un centro culturale che non ha nulla a che fare con Autostrade” e “che non stavamo ... agi

