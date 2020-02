Muore il Dottor Li: aveva annunciato per primo il Coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) aveva annunciato per il primo la scoperta del contagio da Coronavirus, ‘nemico’ delle autoritò cinesi, Muore il Dottor Li. aveva solo 34 anni. Il mondo lo aveva ringraziato, le autoirtà cinesi lo avevano, al contrario, screditato e minacciato. Per la Cina aveva un solo difetto il Dottor Li Wenliang: era stato il primo, di nascosto … L'articolo Muore il Dottor Li: aveva annunciato per primo il Coronavirus proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

