“Messi alla Juve con CR7 è cosa fatta”: come le provocazioni diventano certezze di mercato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Con Messi che sembra in rotta di collisione con il Barcellona, ecco che iniziano a circolare voci di una possibile partenza per quest’estate. Lo scontro con Abidal è stato prontamente risanato dal presidente blaugrana, ma è evidente che Messi non è più così contento di come la società stia gestendo le ultime stagioni, con la cacciata dell’amato allenatore Valverde che è stata vista come la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non c’è quindi serenità nel cuore di Messi che d’altronde resta fortemente legato alla sua Barcellona e sembra essere quasi un’utopia vederlo nella prossima stagione con una nuova maglia. La bufala di Messi alla Juve Ecco però che si è già scatenato il toto squadra, chi insomma potrà accogliere Messi qualora dovesse realmente lasciare il Barcellona. Immediatamente si è fatto il nome della Juventus, squadra che ha già dimostrato di poter attuare colpi ad effetto ... bufale

GoalItalia : Il futuro di Messi è in bilico dopo il confronto acceso con Abidal: Inter e Juventus alla finestra [?? La Gazzetta d… - Zeus_Kairos : Io solo a vederli mi vien da vomitare. A malapena gradivo qualche singolo alla radio, ma a vederli, il vomito....ca… - Noovyis : (“Messi alla Juve con CR7 è cosa fatta”: come le provocazioni diventano certezze di mercato) Playhitmusic - -