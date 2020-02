Maltempo Marche: albero cade su un cancello e blocca l’uscita dei residenti (Di giovedì 6 febbraio 2020) La causa del forte vento, un grosso albero è caduto sul cancello d’ingresso di un’abitazione, bloccando di fatto l’uscita delle persone residenti. E’ accaduto nella frazione anconetana di Massignano dove i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere la pianta e ripristinare la libera circolazione dall’abitazione. In provincia di Ancona anche oggi sono stati molti, circa una trentina, gli interventi dovuti sempre a disagi e danni causati dalle forti raffiche di vento. Nelle prime del pomeriggio a Pianello Vallesina di Monte Roberto, una squadra dei vigili del fuoco, con in supporto l’autoscala del Comando di Rimini, ha tagliato un grosso pino pericolante che minacciava l’incolumita’ di un Istituto scolastico.L'articolo Maltempo Marche: albero cade su un cancello e blocca l’uscita dei residenti Meteo ... meteoweb.eu

