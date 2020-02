Joaquin Phoenix nel corto Guardians of Life per parlare di cambiamenti climatici (Di giovedì 6 febbraio 2020) Joaquin Phoenix, candidato agli Oscar per Joker, è tra i protagonisti del corto Guardians of Life, ideato per parlare di cambiamenti climatici. Joaquin Phoenix ha realizzato il cortometraggio intitolato Guardians of Life in collaborazione con il gruppo Extinction Rebellion e l'organizzazione non profit Amazon Watch per sensibilizzare le persone sui problemi legati alla deforestazione e agli incendi. Il progetto ha tra i suoi interpreti anche Rosario Dawson, Matthew Modine, Oona Chaplin, Q'orianka Kilcher e il musicista Albert Hammond Jr. In Guardians of Life si vede un gruppo di medici, tra cui anche la star di Joker Joaquin Phoenix, cercare di salvare un paziente che stanno operando al cuore. L'attore ha dichiarato: "L'ho girato per aumentre la consapevolezza sulle conseguenze del settore legato ... movieplayer

