Isee 2020 e documenti banca-Poste Italiane, come averli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Isee 2020 e documenti banca-Poste Italiane, come averli Isee 2020: l’attestazione è fondamentale per accedere a molteplici prestazioni sociali e per usufruire di servizi pubblici con delle agevolazioni. Quali documenti sono necessari per richiedere e ottenere l’indicatore della situazione economica equivalente?Segui Termometro Politico su Google News Isee 2020: Documento d’identità, codice fiscale e contratto d’affitto Potrebbe essere banale ricordarlo ma, innanzitutto, per richiedere l’Isee 2020 il dichiarante deve premurarsi di avere con sé il proprio codice fiscale e naturalmente il documento d’identità. Inoltre, sarà necessario avere con sé il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare quindi quello di coniuge non residente e figli a carico non residenti (se non coniugati e con età inferiore ai 26 anni). Fondamentale è anche il contratto di affitto se la ... termometropolitico

