Incidente mortale sulla SS121 a Misilmeri: un morto e 4 feriti nello scontro tra 4 auto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 6 febbraio, al chilometro 247 de strada a scorrimento veloce , nel territorio del comune di Misilmeri, nella città metropolitana di Palermo. Secondo le prime notizie, nell'Incidente sono rimate coinvolte ben quattro vetture che, per motivi tutti da accertare, son entrare in collisione tra loro. fanpage

