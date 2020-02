Incidente Frecciarossa, il procuratore di Lodi: “Lo scambio interessato dai lavori di manutenzione non doveva essere in quella posizione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il treno è “deragliato all’altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era“. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro durante una conferenza stampa convocata nel pomeriggio per fare il punto sulle indagini sull’Incidente ferroviario di questa mattina, che ha coinvolto un treno Frecciarossa sulla linea Milano-Bologna. Il procuratore ha poi precisato che “c’era uno scambio interessato da lavori di manutenzione” all’altezza di dove è avvenuto l’Incidente ferroviario. Dobbiamo verificare se era chiuso o aperto. Se lo scambio fosse stato dritto per dritto il treno non sarebbe deragliato. Non era in posizione”. L'articolo Incidente Frecciarossa, il procuratore di Lodi: “Lo scambio interessato dai lavori di manutenzione non doveva essere in quella posizione” ... ilfattoquotidiano

