Frecciarossa deragliato e ribaltato a Lodi: 2 morti e feriti sull’Alta Velocità (Di giovedì 6 febbraio 2020) E’ di almeno due morti e una 30ina di feriti il primo bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto stamattina all’altezza di Casalpusterlengo in provincia di Lodi nei pressi di cascina Griona. A rimanere coinvolto è un treno Frecciarossa sulla linea dell’Alta Velocità. Da una prima ricostruzione il convoglio è deragliato e almeno due vagoni, oltre alla motrice si sarebbero ribaltate. Al momento le vittime sarebbero i due macchinisti invece una trentina di persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto sono arrivati a sirene spiegate decine di mezzi dei soccorritori. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere. su Il Notiziario. ilnotiziario

