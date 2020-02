Fiocco rosa in arrivo per Beatrice Valli - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ludovica Marchese Beatrice Valli e Marco Fantini hanno organizzato una festa memorabile per svelare il sesso del bebè che prestò arriverà per tenere compagnia a Nicola e Bianca Il loro è un amore nato sotto le telecamere e che prosegue sui social. Dopo l’annuncio del matrimonio, arrivato lo scorso ottobre via social e successivamente rimandato, c’è un’altra gioia in arrivo per Beatrice Valli e Marco Fantini. I due, infatti, saranno presto di nuovo genitori. Insomma, presto la famiglia sarà in cinque: lei, il compagno, il primogenito Alessandro, avuto dall’ex Nicola Bovi, e Bianca, nata nel 2017 e figlia di Marco. Nonostante quindi l’infezione alle tube, che l’aveva costretta a un ricovero e all’assunzione di molti medicinali con la conseguente riduzione delle possibilità di rimanere nuovamente incinta, Beatrice Valli è finalmente pronta per appendere un Fiocco, un Fiocco ... ilgiornale

Notiziedi_it : Beatrice Valli e Marco Fantini, fiocco rosa in arrivo. Scelto il nome - ChiccoseDOC : U&D: MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI, ALL’EVENTO DEDICATO, SVELANO IL COLORE ROSA DELL’IMMINENTE, SECONDO, FIOCCO IN… - alexfelici : @TereTWT Difficile fare una canzone più brutta. L'arrangiamento orchestrale su sto obbrobrio è come un fiocco rosa sulla merda. -