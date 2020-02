Festival di Sanremo 2020, è polemica per una frase di Diletta Leotta (Di giovedì 6 febbraio 2020) polemica per una frase Come ogni edizione del Festival di Sanremo, anche quella attuale sta regalando al pubblico tante emozioni e colpi di scena. Il merito è senza dubbio sia dei partecipanti e sia degli ospiti che si esibiscono sul palco più noto della musica italiana. Ieri sera Tiziano Ferro ha duettato con il grande Massimo Ranieri sulle note di ‘Perdere l’amore‘. E’ stato uno dei momenti più attesi con trepidazione, in quanto è stato gradito come previsto dalla vasta platea dell’Ariston. Oltre ai commenti positivi, non sono mancati quelli negativi. Il cantante Achille Lauro, per esempio, ne ha ricevuti tanti sul web per la scelta insolita del suo abbigliamento. Anche la valletta Diletta Leotta è stata criticata per un suo pensiero inerente alla bellezza. ‘La bellezza capita’ E’ polemica per una frase della conduttrice del programma ... kontrokultura

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 -