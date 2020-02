Coronavirus, il governatore Fontana sulla quarantena: “Non abbiamo chiesto di segregare i bambini” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il governatore lombardo Attilio Fontana ha affermato che la richiesta di quarantena per gli alunni rientranti dalla Cina non sarebbe di natura politica. "Se il governo ha ritenuto di mettere in isolamento i cittadini rimpatriati da Wuhan - ha dichiarato Fontana - mi sembra ragionevole che si debba fare altrettanto con chiunque arrivi dalle zone dove c'è l'epidemia, a maggior ragione se deve entrare in una classe" fanpage

