Calciomercato, l’Inter pensa ad un ritorno a sorpresa! In tre lasciano il Milan, pazza idea Juve e Bojinov torna in Italia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi sul Calciomercato, le dirigenze guardano con attenzione alla prossima sessione invernale con l’obiettivo di rinforzare le rose per la prossima stagione. Nelle ultime ore diverse trattative interessanti. ABIDAL – Arriva la pace tra Eric Abidal e Lionel Messi. Come riportano i media catalani il direttore sportivo francese rimarrà al Barcellona, nel dettaglio è previsto un incontro nella giornata di domani in occasione della trasferta di Coppa del Re con l’Atheletic Bilbao per provare a chiarire la situazione. POGBA – Pogba ha deciso: vuole lasciare il Manchester United. Secondo il “Mirror”, i club in pole position sarebbero il Real Madrid e la Juventus, che da tempo sono sulle tracce del francese. Secondo il tabloid inglese il calciatore ha fatto sapere di non essere intenzionato a ... calcioweb.eu

