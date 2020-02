Basket, Eurolega 2020: l’Efes vince ancora. Il Real vince con un Campazzo da record, l’Olympiacos batte il CSKA Mosca (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non si ferma più l’Anadolu Efes. La squadra turca ha ottenuto la nona vittoria consecutiva, confermandosi in vetta alla classifica di Eurolega. Shane Larkin e compagni hanno superato per 96-91 lo Zalgiris Kaunas. Decisivo come sempre l’americano, che ha messo a referto 25 punti in un match che si è deciso nell’ultimo quarto, con i turchi che hanno costruito un parziale di 33-26 negli ultimi dieci minuti. Ai lituani non bastano i 22 punti di Zach Leday e i 21 di KC Rivers. Partita pazza tra Real Madrid ed Alba Berlino. Gli spagnoli dominano nel primo quarto, segnando addirittura 41 punti e toccando il +16, ma nel secondo quarto i tedeschi trovano un clamoroso parziale di 35-9 e riaprono la partita. Si gioca punto a punto ed alla fine la spunta il Real per 103-97 grazie ai 27 punti di Anthony Randolphi ed ad una leggendaria prestazione di Facundo Campazzo, che chiude con ... oasport

