Autobus con studenti va a fuoco davanti alla stazione | paura ad Arezzo

Un Autobus con a bordo diversi studenti è andato a fuoco questa mattina nei pressi della stazione di Arezzo. Non si registrano feriti e lo stesso autista è rimasto illeso. Si indaga sulle cause. "Il mezzo è stato immatricolato nel 2004. Era uno dei più vecchi utilizzati in città" Momenti di paura questa mattina ad Arezzo.

