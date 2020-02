Andare allo stadio è diventato un lusso, chi l’ha detto? Nel weekend una partita a soli 50 centesimi: ecco dove (Di giovedì 6 febbraio 2020) Andare allo stadio in Italia sta diventando un lusso. Servono parecchi soldi per assistere ad una gara dal vivo. Non è il caso di Lentini. In Serie C si potrà, infatti, assistere alla gara tra Sicula Leonzio e Potenza, nel settore ospiti, pagando soltanto 50 centesimi. Tutto vero, un prezzo ridicolo. Avranno pensato ad uno sbaglio i tifosi lucani quando hanno visto in vendita i tagliandi a così poco. Il biglietto intero costerà alla fine 2,10 euro tra diritti di prevendita e costi d’agenzia, ma il prezzo di partenza è davvero insolito ed estremamente basso. Emiliano Bonazzoli a CalcioWeb: “ecco perchè è finita con il Verona”. Poi si sbilancia sulla Lazio da scudetto e su Samp e FiorentinaL'articolo Andare allo stadio è diventato un lusso, chi l’ha detto? Nel weekend una partita a soli 50 centesimi: ecco dove CalcioWeb. calcioweb.eu

