Yamila, la sorella di Fabian Ruiz si prende la scena su Instagram - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Marco Gentile Ecco chi è Yamila, la sorella del centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola Fabian Ruiz, perno della squadra di Gennaro Gattuso Fabian Ruiz è arrivato al Napoli nell'estate del 2018 dal Betis Siviglia con il club di Aurelio De Laurentiis che ha investito una cifra importante per il 23enne ex Elche. Il classe '96 è stato uno dei punti di forza del Napoli della passata stagione, ha messo insieme 40 presenze in tutte le competizioni ed ha realizzato sette reti tra campionato, cinque, Coppa Italia, uno ed Europa League con un centro. Lo spagnolo sta faticando un po' di più in questa stagione, un po' come tutto il Napoli, ha giocato 27 partite e segnato solo un gol. Fabian si sta giocando il posto da titolare con il nuovo allenatore Gennaro Gattuso che sta alternando molto spesso i centrocampisti. Lui, però, resta uno dei più talentuosi della rosa azzurra ... ilgiornale

Yamila sorella Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Yamila sorella