Virus Cina: ConfartVeneto, no a isterismi ma massima attenzione ad effetti economici (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Venezia, 5 feb. (Adnkronos) – “L’emergenza coronaVirus non va assolutamente sottovalutata. Serve prudenza, fare attenzione alle fake news e non cadere in ingiustificate psicosi ma è indubbio che la nuova pandemia abbia già degli effetti negativi sull’economia mondiale e quindi anche su quella veneta e delle piccole imprese in particolare”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese Veneto che prosegue: “non possiamo sottovalutare che dai nostri studi emerge che quasi un settimo delle 129mila imprese artigiane del Veneto è coinvolto, direttamente o con l’indotto, nel mercato turistico regionale. Sono ben 17mila le piccole e medie realtà (a fine 2019) che si occupano di attività legate alle vacanze e allo svago. Dall’agroalimentare ai servizi turistici, dalla cura della persona alle ... calcioweb.eu

