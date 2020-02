Vento impazzito a Napoli, crollano alberi: paura fuori a una scuola per l’infanzia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Napoli quando il forte Vento, che da ieri sera si è abbattuto su tutta la regione Campania, ha sradicato un albero facendolo finire in mezzo alla strada. E’ accaduto a via Lieti nel quartiere Capodimonte davanti l’ingresso dell’Istituto per l’infanzia “La Lodoletta”. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la caduta del grosso albero non ha provocato danni. Ma ci sono stati attimi di paura e di disagio per la comunità scolastica e i piccoli alunni. Perché per sicurezza è stata ordinata la chiusura dell’ingresso principale della scuola, lasciando all’interno i presenti. La tensione tra le mamme è cominciata a salire fino a quando è stato poi deciso di aprire un cancelletto laterale per far consentire l’uscita in sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Il Vento ha sradicato anche altri ... anteprima24

palita1962 : @Kranich65 @APRN1119 @Nina_Medd @jenniferbubna @anysogo @MDegen55 @stellapocecilia @RobertVallet @castlekitten47… - Raffipaffy : Sta tirando un vento ALLUCINANTE COSI FORTE CHE SEMBRA STIA ARRIVANDO UNA TEMPESTA FA PAURISSIMA LE TAPPARELLE Q… -