Tiziano Ferro e Massimo Ranieri in “Perdere l’amore” a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Era stato annunciato già nelle scorse settimane, ma finalmente è arrivato il momento di gustarci il duetto di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri in “Perdere l’amore”. Abbiamo visto tanti ospiti duettare in questi 70 anni di Festival di Sanremo, ma probabilmente non è stata mai toccata una vetta emotiva come quella di stasera. Gli spettatori dell’Ariston e la sala stampa si sono resi subito conto di stare assistendo a un momento magico quando Massimo Ranieri ha raggiunto Tiziano Ferro al centro del palco dalle scale. Tiziano Ferro e Massimo Ranieri in “Perdere l’amore” a Sanremo 2020 La loro esibizione è fantastica, un momento quasi solenne visto il religioso silenzio della sala stampa, mentre all’Ariston il pubblico duetta con i due grandissimi. “Perdere l’amore” in questa versione regala veramente emozioni che forse non ... giornalettismo

