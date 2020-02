Taranto, accoltella la moglie davanti ai figli piccoli e prova a fuggire: arrestato 38enne (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un uomo di 38 anni ha provato a sgozzare la moglie di 35 davanti ai figli piccoli. È successo ieri a Taranto. Dopo aver tentato la fuga, l’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di tentato omicidio. La donna, che presentava numerose ferite da taglio al collo, è stata trasferita in ospedale dove resta ricoverata con prognosi riservata. Tragedia sfiorata a Taranto, dove un uomo di 38 anni ha tentato di sgozzare la moglie davanti allo sguardo attonito dei due figli piccoli. Dopo aver tentato la fuga, è stato poi bloccato e fermato dagli agenti della Volante con l’accusa di tentato omicidio. I fatti si sono svolti ieri pomeriggio in un appartamento del rione Tamburi. L’aggressore ha 38 anni e la donna 35. Quest’ultima è stata trovata con numerose ferite da taglio al collo. Soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, è stata ricoverata con riserva di ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Taranto, accoltella la moglie davanti ai figli piccoli e prova a fuggire: arrestato 38enne - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Accoltella la moglie davanti ai figli, arrestato a Taranto #Taranto - zazoomnews : Taranto accoltella la moglie davanti ai figli piccoli e prova a fuggire: arrestato 38enne - #Taranto #accoltella… -