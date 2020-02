Shannen Doherty, il cancro è tornato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Shannen Doherty dà l’annuncio che nessun fan avrebbe mai voluto leggere. Il cancro è tornato. La sua battaglia per sconfiggere il mostro non è finita. Ma lei non si fa prendere dallo sconforto e con un vero e proprio inno alla vita continua a lottare. In occasione di un’intervista rilasciata a Good Morning America, Shannen Doherty ha annunciato che la malattia che aveva combattuto nel 2015 è tornata. Pensava che il tumore al seno che le era stato diagnosticato e che lei aveva coraggiosamente fronteggiato fosse ormai un ricordo passato. E invece quella maledetta bestia è tornata. Ed è ancora forte. Le sue parole, dette tra le lacrime, svelano che non è ancora riuscita a metabolizzare la diagnosi, perché è “un boccone amaro da ingoiare”. Ma il cancro è tornato ed è al quarto stadio. In realtà la notizia non è nuova per lei. L’ha tenuta nascosta per un anno, ... bigodino

CorrNazionale : Shannen Doherty malata di tumore: è arrivato al quarto stadio. L’attrice americana ha rivelato la sua tragedia dura… - ItaliaStarMagaz : Shannen Doherty: “Il cancro è tornato” - FonteUfficiale : #gossip #musica #tv #cinema #5febbraio Shannen Doherty ha di nuovo il cancro al seno Si parla anche di: Kim Rossi… -