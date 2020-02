Scuola, Azzolina: “Bandiremo tre concorsi entro poche settimane” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tre concorsi per la Scuola entro poche settimane. Ad annunciarlo è la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina (CHI È), rispondendo durante il question time alla Camera: “Il concorso straordinario per 24 mila posti per la Scuola secondaria di primo e secondo grado sarà bandito entro poche settimane ed i relativi vincitori andranno in cattedra entro il primo settembre - ha spiegato la ministra - il concorso ordinario per 25 mila posti sempre per la Scuola secondaria di primo e secondo grado sarà bandito contestualmente al precedente e ci consentirà di mettere in cattedra i vincitori nel successivo anno scolastico”. Infine, “anche il concorso ordinario per la Scuola dell'infanzia e primaria sarà bandito negli stessi tempi" (LO SPECIALE Scuola). I punti in esame al CSPI La ministra ha spiegato di aver avviato “lo scorso gennaio, un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali”, ... tg24.sky

lusadep : RT @ImolaOggi: Virus, Azzolina: la scuola è inclusiva, no isolamento per i bambini che tornano dalla Cina ?? (l'esclusione è solo per quelli… - Samira1577 : RT @ImolaOggi: Virus, Azzolina: la scuola è inclusiva, no isolamento per i bambini che tornano dalla Cina ?? (l'esclusione è solo per quelli… - bettape : RT @SkyTG24: Scuola, Azzolina: “Bandiremo tre concorsi entro poche settimane” -