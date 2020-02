Sanremo, il monologo di Diletta Leotta: "La bellezza capita, non è un merito" - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Francesca Galici Anche Diletta Leotta ha fatto il suo monologo a Sanremo, coinvolgendo nonna Elena in prima fila e raccontando l'insegnamento della donna sul valore della bellezza La presenza di Diletta Leotta sul palco del festival di Sanremo è stata osteggiata da più parti. Da molti, infatti, la giornalista di Dazn non era ritenuta adeguata a un palcoscenico come l'Ariston. Anche una sua collega, Paola Ferrari, in più di un'occasione si era espressa contro la presenza di Diletta Leotta al fianco di Amadeus ma, alla fine, la bionda giornalista sportiva è su quel palco. Il tema del 70esimo festival di Sanremo di Amadeus è la lotta contro la violenza sulle donne e tutte le presenze femminili che si alterneranno al suo fianco nel corso delle cinque serate del Festival daranno il loro contributo a questa lodevole iniziativa. Diletta Leotta e Rula Jebreal sono state le prime a ... ilgiornale

