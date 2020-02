Sanremo 2020, Mara Venier mette già i paletti ad Amadeus: "Sabato ci sarò, ma non farò le scale" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mara Venier salirà sul palco di Sanremo, ma lo farà a modo suo. La conduttrice di Domenica In ha infatti posto dei paletti al conduttore Amadeus prima ancora di arrivare: "Sabato ci sarò, ma la scala non la faccio". E poi, la confessione sul cantante più controverso di tutti: "Credo che nessuno poss liberoquotidiano

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -