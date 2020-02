Sanremo 2020, la reunion dei Ricchi e Poveri divide i social: "40 anni di attesa per cantare in playback" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un ritorno al gran completo. È quello dei Ricchi e Poveri, arrivati in quattro a Sanremo per festeggiare i 50 anni della hit ‘La prima cosa bella’, portata al successo con Nicola Di Bari. L’emozione per la reunion del quartetto è stata tangibile anche sui social: moltissimi i commenti entusiasti da parte degli utenti, anche se qualcuno non ha gradito l’esibizione in playback.“Ricchi e Poveri all’Eurovision: ho un sogno”, “La reunion degli ABBA italiani”, “Precisiamo che semmai gli Abba sono i Ricchi e Poveri svedesi, non il contrario”: sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter durante la performance del quartetto. Criticata, invece, la scelta di non cantare dal vivo per la maggior parte dell’esibizione: “40 anni di attesa per cantare in playback”, ha scritto qualcuno.Ricchi e Poveri ... huffingtonpost

