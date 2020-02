Sanremo 2020 diretta, ricomincia lo show di Fiorello che torna a cantare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il 5 febbraio è il giorno della seconda serata Sanremo 2020. Dopo il grande successo dell’esordio, con il 52,2% di share, confermarsi sarà sempre molto complesso. Amadeus, che stasera è accompagnato dalle due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma d’Aquino, proverà a bissare il successo grazie ai cantanti in gara e ai super ospiti della serata. LEGGI ANCHE > Prima serata Sanremo 2020, classifica clamorosa con Le Vibrazioni in testa Seconda serata Sanremo 2020, la diretta Ore 21:37 – torna Fiorello presentato da Amadeus come il più grande showman al mondo. Completo elegante coreografia per il mattatore di questo Sanremo 2020. Dopo la coreografia de La Febbre del sabato sera accennata Fiorello scherza sulla Réunion dei Ricchi e Poveri e dice ad Amadues: “Vai col Pd che hanno bisogno del 52%”. Poi continua: “Tu ieri prendevi per mano Diletta e Rula, non si fa è ... giornalettismo

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -