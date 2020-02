‘Sanremo 2020’, Alberto Urso dedica la sua canzone alla nonna e conferma: “Il mio cuore è libero”. E svela qual è il suo (inaspettato) idolo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La prima puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa ieri e tra i concorrenti ad aver avvicinato il pubblico più giovane alla kermesse la presenza di alcuni volti noti del programma di Maria De Filippi, Amici. Tra questi il vincitore della scorsa edizione Alberto Urso che ha portato sul palco Il Sole ad Est, il romanticissimo brano dedicato alla nonna, scomparsa qualche mese fa. E a proposito di sua nonna Roberta, il cantante alle pagine del settimanale Chi ha raccontato: La amo, la adoro, è il mio angelo custode. Lei mi ha incitato a cantare, quando ero piccolo mi cantava le arie liriche. Stavo sempre con lei, quando è mancata credevo di impazzire. Giovedì ascolteremo Alberto in un duetto con Ornella Vanoni con una cover che ancora una volta parla del distacco: La voce del silenzio, scritta da Paolo Limiti in occasione della morte del padre. A tal ... isaechia

