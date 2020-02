Ponte Genova: frase infelice di Oliviero Toscani, reazione del Governatore Toti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) ROMA – Una frase choc sul crollo del Ponte di Genova, pronunciata da Oliviero Toscani, che ha accolto le Sardine insieme a Benetton, provoca la reazione sdegnata di Toti e dei genovesi: «Ma a chi interessa che caschi un Ponte, smettiamola». Così ha esclamato il fotografo dei Benetton a Un giorno da pecora, trasmissione radiofonica … firenzepost

GiovanniToti : #AvantiGenova: in tempi record abbiamo completato le pile sul lato a ponente del nuovo viadotto, ora 15 su 18 sono… - Rastamau1 : RT @RadioSavana: Abbiamo toccato il fondo, all'ignobile Oliviero Toscani non interessano i 43 morti del Ponte Morandi di Genova: 'Ma a chi… - nicolatavilla : RT @RadioSavana: Abbiamo toccato il fondo, all'ignobile Oliviero Toscani non interessano i 43 morti del Ponte Morandi di Genova: 'Ma a chi… -