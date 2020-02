Pathfinder: Wrath of the Righteous è un nuovo RPG in cui l'umanità dovrà affrontare un invasione di demoni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Owlcat Games ha lanciato la campagna Kickstarter per il suo prossimo grande gioco di ruolo, Pathfinder: Wrath of the Righteous. Come sequel "indiretto" di Pathfinder: Kingmaker, la storia vede i giocatori che si avventurano nel Worldwound per combattere contro un invasione di demoni. La campagna ha un obiettivo di finanziamento di $ 300.000.I giocatori potranno scegliere tra 21 classi diverse e 10 razze con tonnellate di incantesimi e abilità. Tuttavia, possono anche intraprendere 'percorsi' come Angel, Lich, Tricker, Aeon, Demon e Azata. Lo sviluppatore promette che, insieme ad "abilità e aspetti unici", ogni Mythic Path "influisce notevolmente sulla storia del gioco".Leggi altro... eurogamer

