Oscar 2020 | The Irishman? Noioso Storia di un matrimonio? Falso Le

Le confessioni di una votante anonima agli Oscar 2020 che boccia The Irishman e Storia di un matrimonio e loda 1917 e il film di Tarantino raccolte da Hollywood Reporter. Mentre si avvicina la cerimonia di consegna degli Oscar 2020, Hollywood Reporter raccoglie le confessioni di una votante della categoria attrici che boccia The Irishman e Storia di un matrimonio, lodando Quentin Tarantino e Parasite, che però "non dovrebbe gareggiare nella categoria miglior film perché il regista è straniero". Hollywood Reporter ci regala le confessioni di una votante (anonima) agli Oscar, fornendoci uno spaccato dei ragionamenti di un membro dell'Academy, uno degli 8.469 votanti che decideranno i vincitori annunciati domenica notte. La votante anonima esprime le sue preferenze in tutte le categorie, ma è particolarmente interessante la riflessione sulla scelta

