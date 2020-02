Notizie del giorno – Scandalo per un calciatore, paura per Gattuso, il Parma fa fuori i cinesi e Gervinho (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. Scandalo sessuale per un calciatore – Un nuovo Scandalo si è verificato nelle ultime ore nel mondo del calcio. Nel mirino è finito l’attaccante del Chelsea Pedro e l’episodio si sarebbe verificato dopo il pareggio in trasferta per 2-2 contro il Leicester, i Blues sono in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Sono arrivate pesanti critiche nei confronti del calciatore, Pedro è stato fotografato in una discoteca, il Malalts de Festa che si trova nel sobborgo di Cornella de Llobregat a Barcellona. Come spiegato anche dal ‘The Sun’ le immagini mostrano l’attaccante in atteggiamenti intimi con una ragazza bionda, Pedro si alza la maglietta e mostra i muscoli poi si sbottona i ... calcioweb.eu

