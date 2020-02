Metodo dell’anti-dieta, dieci regole per stare bene (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Già 25 anni fa due specialiste americane hanno ideato la vera anti-dieta: una serie di consigli teorici e pratici per stare meglio Negli ultimi anni sentiamo parlare spesso di anti-dieta, un Metodo che ha anche permesso a Kate Middleton di perdere fino a due taglie rimanendo in salute. In realtà però le rpime e sviluppare … L'articolo Metodo dell’anti-dieta, dieci regole per stare bene è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

endlessfever : Tutti i caucus dovrebbero essere aboliti, non penso esista metodo più anacronistico e anti-meritocratico. Con quest… -