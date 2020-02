Mentre Luca Sacchi moriva, Anastasia nascondeva un tesoro in auto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oltre ai soldi nello zaino c’era un tesoro nell’auto di Anastasia: ecco perchè è stata spostata in tutta fretta Mentre Luca moriva. Nuovi dettagli inquietanti dal Tribunale del Riesame e dagli inquirenti. L’impressione è che manchino ancora dettagli finora sconosciuti per delineare il quadro completo dell’omicidio di Luca Sacchi. Il Tribunale del Riesame, intanto, rende … L'articolo Mentre Luca Sacchi moriva, Anastasia nascondeva un tesoro in auto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

luca_tessitore : RT @robertosaviano: Facile fare campagna elettorale (e comunicazione che allarma) su epidemie e immigrazione. Facile dire 'aiutiamoli a cas… - Luca_Bovina : RT @sbonaccini: Tomaso Montanari ritiene io sia di destra, solo un po’ più moderato di Salvini. Dunque in @RegioneER a suo parere ha vinto… - luca_lammerding : RT @SardoneSilvia: 'L'unico politico andato a salutare il commissariato di polizia e la lapide di mio padre è stato #Salvini. Mentre le #sa… -