Maltempo Sicilia: domani scuole chiuse per neve a Bronte (Di mercoledì 5 febbraio 2020) scuole di ogni ordine e grado chiuse domani, 6 febbraio 2020, a Bronte. Il sindaco, Graziano Calanna, dopo essersi consultato con i tecnici del Comune, ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole. Le previsioni meteo, infatti, annunciano forti nevicate durante la notte e ci potrebbero essere problemi di Protezione civile.L'articolo Maltempo Sicilia: domani scuole chiuse per neve a Bronte Meteo Web. meteoweb.eu

DPCgov : ????Ancora venti di burrasca e freddo sull’Italia. Neve, anche a quote collinari, al Centro-Sud. Leggi l'avviso meteo… - DPCgov : ??????Ancora venti molto forti sull’Italia. Mareggiate lungo le coste esposte e neve fino a quote collinari su regioni… - AllertApc : RT @DPCgov: ??????Ancora venti molto forti sull’Italia. Mareggiate lungo le coste esposte e neve fino a quote collinari su regioni adriatiche… -