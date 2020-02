Luna Nera, parla Giorgio Belli: “Pietro è il mio Romeo scientifico che piace tanto all’estero” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giorgio Belli, protagonista di "Luna Nera" nel ruolo di Pietro, racconta a Fanpage.it le sue impressioni sul personaggio da lui interpretato nella serie Netflix ambientata nell'epoca dell'oscurantismo e della caccia alle streghe. La serie sta incontrando grande successo soprattutto tra la platea internazionale degli abbonati al servizio Netflix: "È un segnale positivo. Luna Nera nasce proprio per interfacciarsi con il pubblico internazionale". fanpage

