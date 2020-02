Licenziamento verbale: cos’è, come si caratterizza e cosa fare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Licenziamento verbale: cos’è, come si caratterizza e cosa fare Facciamo il punto su un delicato argomento che talvolta emerge nella prassi dei rapporti di lavoro tra dipendente e datore di lavoro, ovvero il Licenziamento verbale. Ecco di seguito che cos’è di preciso, come funziona e come comportarsi in queste circostanze. Se ti interessa saperne di più sull’illegittimità del Licenziamento per malattia, con la tesi della Cassazione, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Licenziamento verbale: che cos’è e come si caratterizza in concreto Sgomberiamo subito il campo dai dubbi: in caso di Licenziamento verbale, il lavoratore è assolutamente tutelato. La legge infatti vieta in ogni caso che un Licenziamento sia integrato dalla mera forma orale, al posto di quella scritta. Insomma, il recesso unilaterale esercitato dall’azienda va sempre ... termometropolitico

Eleonora_Buffon : RT @laleggepertutti: #Licenziamento verbale: come comportarsi? - - Torquem55499465 : RT @laleggepertutti: #Licenziamento verbale: come comportarsi? - - laleggepertutti : #Licenziamento verbale: come comportarsi? - -