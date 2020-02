L’addio commosso di Parmitano all’equipaggio dell’ISS: «Ognuno di voi mi ha insegnato molte lezioni» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Luca Parmitano ha lasciato il comando della Stazione spaziale internazionale. A poche ore dal rientro sulla Terra, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha passato il testimone al collega russo Oleg Skripochka, dopo aver pronunciato un discorso d’addio carico di emozione in cui ha ringraziato uno per uno i suoi compagni di viaggio. Il passaggio di consegne «La gratitudine che ho provato il primo giorno è andata crescendo in questi 200 giorni: Ognuno di voi mi ha insegnato molte lezioni», ha detto il popolare “AstroLuca” – «Voglio che il mio equipaggio sia orgoglioso di quello che ha raggiunto. Ci sono persone a Terra che tengono il conto delle cose che abbiamo fatto: quante attività extraveicolari, quante ore di lavoro sugli esperimenti, quante ore trascorriamo quassù. Ma quello che è davvero importante è ciò che avete raggiunto ... open.online

