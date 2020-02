Herald Sun Tour 2020: Alberto Dainese c’è! Sprint regale da parte del veneto del Team Sunweb (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alberto Dainese non si è fatto attendere e, dopo soli quindici giorni di gara da professionista, ha conquistato la sua prima vittoria tra i big del ciclismo internazionale facendo sua la tappa inaugurale dell’Herald Sun Tour 2020. Una volata a dir poco perfetta da parte del padovano classe 1998 del Team Sunweb, che ha battuto l’australiano della Mitchelton-Scott Kaden Groves e l’olandese della EF Pro Cycling Moreno Hofland. Dopo il quinto posto nella quarta tappa del Tour Down Under, e il terzo alla Race Torquay, l’asticella delle ambizioni di Alberto si era alzata ulteriormente, quella sensazione di vittoria ha iniziato a sentirsi profondamente, e il talento immenso del campione europeo Under 23 è uscito definitivamente allo scoperto. Questa prima frazione è stata caratterizzata da una fuga che ha guidato gran parte della corsa. I protagonisti dell’attacco ... oasport

